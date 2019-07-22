В Москве гимнастка сорвалась с высоты
ЧП произошло в Центре цирковых искусств, который находится в столичном районе Измайлово.
© Фото: Аня Андрюшкова, ВКонтакте
29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время репетиции номера.
Сотрудники и артисты Центра цирковых искусств не стали переносить девушку до приезда скорой помощи. Врачи забрали ее в клинику.
Пока медики не озвучили даже предварительного диагноза, сообщает телеканал «360».
Инцидент произошел в Центре цирковых искусств, который находится в московском районе Измайлово.