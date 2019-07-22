Тест на IQ сократили до трех вопросов

Три математических вопроса помогут узнать IQ человека. Так считает профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. Тест был придуман еще в 2005 году, но в Сети он появился только сейчас.

В эксперименте Шейна Фредерика приняли участие три тысячи людей из разных сфер, с разным уровнем образования. И только 17% из них удалось справиться с несложными на первый взгляд задачками.

В тест вошли следующие вопросы:

1. Ракетка и мяч вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пять машин создают пять вещей за пять минут. Сколько времени потребуется, чтобы 100 машин изготовили 100 вещей?

3. В озере растут кувшинки. Каждый день их число удваивается. Чтобы озеро полностью заполнилось кувшинками, нужно 48 дней. За сколько дней кувшинки покроют половину озера?

Чаще всего участники отвечали: 10 центов, 100 минут и 24 дня.

«Их решение легко понять при объяснении, но для достижения правильного ответа часто требуется подавление ошибочного ответа, который приходит "импульсивно" на ум», - цитирует Mirror профессора.

Верные ответы на его тест: 5 центов, 5 минут и 47 дней.