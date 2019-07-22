Под Одессой из-за боевых стрельб закрывают популярные пляжи
Местные власти предупредили курортников об опасности нахождения на пляжах и попросили не появляться в течение двух дней в указанном районе.
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На побережье Черного моря в Татарбунарском районе Одесской области два дня будут проходить испытания с боевыми стрельбами. В течение этого времени для посетителей закроют популярные пляжи.
Местные власти уже предупредили туристов о грядущей опасности и попросили не появляться два дня в Татарбунарском районе. Речь идет о территории, простирающейся от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до поселка Лебедевка.
Учения украинских военных начнутся утром 24 июля и завершатся вечером следующего дня, 25 июля, сообщает пресс-служба районной администрации.