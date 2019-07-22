Медведчук объяснил, почему выступает на русском языке

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, почему во время публичных выступлений говорит на русском языке, а не на украинском.

По его словам, он свободно владеет украинским языком, однако в ходе публичных мероприятий говорит по-русски, чтобы оказать поддержку жителям юго-востока страны.

«Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке, а в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра», - написал Медведчук на своей странице в Facebook.

Медведчук ранее заявлял, что Украина может договориться с Россией. При этом он добавил, что действовать украинскому государству нужно не с позиции шантажа или ультиматума.