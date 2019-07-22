Партия Зеленского может получить 249 мест в Раде

На Украине подводят итоги досрочных выборов в Верховную раду. Партия «Слуга народа» действующего президента Владимира Зеленского может получить 249 мест в новом парламенте и самостоятельно сформировать состав нового правительства.

После обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 70% протоколов у президентской партии 42,5% голосов. Кандидаты от «Слуги народа» лидируют как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.

На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Бойко с 13,0%. Партия, которая выступает за сближение с Россией, по предварительным данным, получит 44 мандата.

Далее следуют «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,4%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,0%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,1%), пишет РИА Новости.