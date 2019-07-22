Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали благодаря концерту Metallica

В Москве на концерте группы Metallica на стадионе «Лужники» задержали 32-летнего мужчину из Самары. Он находился в федеральном розыске по статье «Вымогательство». Об этом сообщили в управлении МВД по Москве.

«Опознать и задержать мужчину удалось благодаря системе идентификации лиц, которая недавно была внедрена в ряде общественных мест Москвы», - цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

21 июля группа Metallica выступила в Москве на стадионе «Лужники». Концерт состоялся в рамках тура WorldWierd.