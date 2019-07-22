Пострадавшие во время паводка в Иркутской области получат компенсации до 27 июля

Все пострадавшие во время паводка в Иркутской области должны получить денежные выплаты до 27 июля. Такое поручение отдал вице-премьер Виталий Мутко.

На эти цели из федерального бюджета направили 3 миллиарда рублей, из них на данный момент людям перечислили менее двух миллиардов. Такое освоение средств Виталий Мутко назвал недостаточно эффективным.

Напомним, что паводок, в результате которого подтопило больше 10 тысяч домов, начался в регионе в конце июня.

Погибли 25 человек, остается неизвестной судьба семи человек. По данным региональных властей, число пострадавших превысит 38 тысяч человек. Только из Тулуна за сутки вывезли почти 20 тысяч кубометров мусора, всего спасатели расчистили от завалов более 8 тысяч подворий.