Куда исчез генпрокурор: представитель Луценко объяснила ситуацию
В понедельник сообщалось, что генеральный прокурор «куда-то исчез».
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
«Юрий Луценко находится в официальном отпуске», - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.
В понедельник, 22 июля, экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Луценко «куда-то исчез», а исполнением его обязанностей занимается первый заместитель Генпрокурора Дмитрий Сторожук.
Президент Украины Владимир Зеленский многократно вносил в Верховную раду представление об увольнении Луценко. Луценко, в свою очередь, заявил, что в отставку уйдет после парламентских выборов.