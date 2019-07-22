Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия - страна возможностей»

Владимир Путин возглавил наблюдательный совет автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей».

Гендиректор АНО Алексей Комиссаров рассказал, что российский лидер уже давно лично курирует организацию и следит за успехами победителей. Платформа «Россия - страна возможностей» объединяет в себе проекты и подходы в области личностной и профессиональной самореализации.

В рамках организации создаются возможности для реализации граждан самых разных возрастов и сфер деятельности. Комиссаров рассказал, что одним из проектов платформы стал конкурс молодых управленцев «Лидеры России».

Членами наблюдательного совета назначены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева и глава образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.