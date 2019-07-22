Путин отменил санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий санкции России против Эритреи, которые были введены в 2009 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ограничительные меры против африканского государства были введены в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №1907. Санкции подразумевали запрет на поставки оружия из-за поддержки эритрейскими властями боевиков в Сомали и приграничного конфликта в Джибути. Эритрея оказывала поддержку боевикам, которые угрожали безопасности Эфиопии - оба государства вели войну в 1998-2000 годы.

О том, что необходимо снять санкции, в августе 2018 года говорил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с эритрейским коллегой Османом Салехом.

В конце прошлого года Совбез ООН принял резолюцию о снятии санкций с Эритреи.