Туристический теплоход загорелся в Казани: видео

В речном порту Казани загорелся теплоход. Видео происшествия появилось в Сети.

«Теплоход горит. Он сейчас взорвется, потому что масло горит. Я же сама рулевой моторист», - говорит автор видео, размещенного KazanFirst.

На кадрах видно, как от теплохода идут клубы черного дыма, а люди снимают происходящее на телефоны. «Пожарных как всегда нет», - говорит один из мужчин за кадром.

По данным KazanFirst, в региональное управление МЧС данных о пожаре не поступало. Предполагается, что пожар был потушен силами речников.