Шойгу провел встречу с заместителем Председателя Совета министров Кубы
Глава российского оборонного ведомства отметил важность российско-кубинского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с заместителем Председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руисом. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что 15 июля состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Франции.