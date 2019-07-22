Шойгу провел встречу с заместителем Председателя Совета министров Кубы

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с заместителем Председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руисом. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, а также по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что 15 июля состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Франции.