Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов ушел из жизни в 29 лет
О скоропостижной смерти журналиста сообщается на сайте Первого канала.
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В возрасте 29 лет скончался журналист Денис Коновалов. О смерти шеф-редактора программы «Пусть говорят» сообщили на Первом канале.
«Настоящий профессионал, сильный, душевный и очень открытый. Ушел слишком рано», - говорится в сообщении.
Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов назвал смерть Дениса Коновалова большой личной утратой для многих людей.
«Он умел найти общий язык с совершенно разными людьми, всегда становился своим для героев», - добавил Борисов.
Причины ухода журналиста из жизни не уточняются.