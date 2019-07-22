В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»

Сотрудники полиции из британского города Плимут опубликовали в Twitter видео «погони» за человеком в костюме динозавра.

Ролик получил большую популярность в Сети, его уже посмотрели более 30 тысяч человек.

На кадрах видно, как полицейская машина преследует убегающего мужчину в костюме динозавра. При этом сидящие в автомобиле полицейские не могут сдержать смех.

«Заставляет задуматься, как они вымерли», - пошутил один из сотрудников полиции.

В подписи к видеозаписи авторы просят пользователей Twitter предположить, зачем «динозавру» понадобилось перебегать дорогу.