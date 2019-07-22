В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»
Видео получило большую популярность в Сети, его уже посмотрели более 30 тысяч человек.
© Видео: CharlesCrossLPP, Twitter © Фото: CharlesCrossLPP, Twitter
Сотрудники полиции из британского города Плимут опубликовали в Twitter видео «погони» за человеком в костюме динозавра.
Ролик получил большую популярность в Сети, его уже посмотрели более 30 тысяч человек.
На кадрах видно, как полицейская машина преследует убегающего мужчину в костюме динозавра. При этом сидящие в автомобиле полицейские не могут сдержать смех.
«Заставляет задуматься, как они вымерли», - пошутил один из сотрудников полиции.
В подписи к видеозаписи авторы просят пользователей Twitter предположить, зачем «динозавру» понадобилось перебегать дорогу.