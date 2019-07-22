Движение на Северной железной дороге в Коми парализовано

Из-за крушения товарного поезда в республике Коми парализовано движение по Северной железной дороге. С 23 по 26 июля по всему маршруту следования поездов из Воркуты в Москву, Санкт-Петербург и другие города не будут продавать билеты.

Задержаны 14 составов, которые в момент аварии были в пути. Пассажиров обеспечивают горячим питанием, питьем и довозят на автобусах до ближайших станций.

«Пассажирам, ожидающим на вокзалах, бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. При задержках поездов свыше четырех часов организовано питание», - сообщили на сайте Северной железной дороги.

В ночь на 22 июля в районе станции Керки Северной железной дороги из-за размыва пути с рельсов сошли 23 вагона грузового поезда. Рельсы повисли в воздухе, и несколько вагонов опрокинулось в бурную реку, потянув за собой еще десяток. Высыпалось более 150 тонн угля.