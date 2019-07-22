Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО

Трое украинских силовиков утонули во время учений в Львовской области. ЧП произошло на глазах у инструкторов НАТО, под их контролем и проходили занятия.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались переплыть через реку на боевой машине десанта БМД-2. Военнослужащие не смогли преодолеть водную преграду.

БМД-2 затонула, а вместе с ней и десантники из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Погибли трое военнослужащих, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он заявил, что командование ВСУ скрывало данную информацию от украинских властей и собиралось обнародовать ее только после проведения выборов в Верховную раду.