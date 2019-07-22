Четверть бутилированной воды в России оказалась подделкой

Более четверти питьевой воды, которая продается в России, является подделкой. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов во время представления годового отчета президенту РФ Владимиру Путину.

«Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», - приводит слова Чемезова РИА Новости.

По его словам, необходимо как можно скорее начать маркировать воду.

В России с 15 июля приступили к маркировке молочной продукции. В разработке находится вопрос о маркировке алкоголя, который производится из виноматериалов.