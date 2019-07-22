Оплатил добровольно: похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, возместил стоимость реставрационных работ. Злоумышленник оплатил 13 тысяч рублей. Об этом заявила адвокат Дениса Чуприкова Светлана Горбунова во время заседания в Замоскворецком суде.

«Стоимость реставрационных работ в размере чуть больше тринадцати тысяч рублей возмещена им в добровольном порядке. Ни гражданских исков, ни каких-либо других ущербов не было заявлено», - пояснила адвокат Дениса Чуприкова Светлана Горбунова.

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Напомним, что картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи похитили из Третьяковской галереи 27 января 2019 года.