Оплатил добровольно: похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации
Сумма восстановительных работ, которую пришлось заплатить Денису Чуприкову, составила больше 13 тысяч рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, возместил стоимость реставрационных работ. Злоумышленник оплатил 13 тысяч рублей. Об этом заявила адвокат Дениса Чуприкова Светлана Горбунова во время заседания в Замоскворецком суде.
«Стоимость реставрационных работ в размере чуть больше тринадцати тысяч рублей возмещена им в добровольном порядке. Ни гражданских исков, ни каких-либо других ущербов не было заявлено», - пояснила адвокат Дениса Чуприкова Светлана Горбунова.
Напомним, что картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи похитили из Третьяковской галереи 27 января 2019 года.