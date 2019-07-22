«Я дома»: Инна Чурикова рассказала о своем самочувствии
Актрису госпитализировали 18 июля.
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
Инна Чурикова рассказала о своем здоровье после госпитализации. По словам народной артистки СССР, она уже находится дома.
«Все в порядке, я дома. Чувствую себя прекрасно. Спасибо большое за беспокойство», - цитирует Чурикову издание StarHit.
Чурикова была экстренно госпитализирована 18 июля. Народная артистка СССР упала со сцены во время спектакля в московском театре «Русская песня». Несколько дней она находилась под наблюдением врачей в НИИ имени Склифосовского.