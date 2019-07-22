Песня группы Queen «Богемская рапсодия» набрала более 1 млрд просмотров на YouTube

Клип Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия») британской рок-группы Queen стал самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард. Песню с одноименным названием написал фронтмен коллектива Фредди Меркьюри в 1975 году.

Изначально она была выпущена как сингл, а впоследствии был создан видеоклип. В 1977 году песня получила титул «Лучший сингл последних 25 лет». Первые девять недель после выхода она возглавляла британский хит-парад.

В последующие годы Bohemian Rhapsody неоднократно стояла на первых строчках в чартах Великобритании, Ирландии, Нидерландах и других стран. На YouTube композицию выложили в 2008 году. Bohemian Rhapsody вновь стала популярной в 2018 году после выхода на экраны фильма с одноименным названием.

Ранее самой старой песней с просмотрами, превысившими миллиард в Сети, была November Rain группы Guns N’Roses, выпущенная в 1991 году. Клип собрал 1,4 миллиарда посещений.