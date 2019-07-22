Явка на выборы в Раду составила менее 50%

Итоговая явка населения на внеочередные парламентские выборы на Украине составила 49,84%. Об этом говорят данные Центризбиркома, основанные на информации, предоставленной из всех 199 одномандатных избирательных округов.

Самыми активными, по данным ЦИКа, оказались избиратели в Черниговской области, где на участки пришли 54,8% граждан, имеющих право голоса, а также в Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,1%) областях. На Львовщине голосовать пришли 53,42% избирателей, на Хмельнитчине - 53,17%, в Волынской области - 52,26%, в Сумской - 52,24%. Самой небольшой была явка жителей Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93%) областей. В Киеве явка составила 48,97%.

По итогам обработки 5,37% голосов на выборах в Верховную Раду лидируют партии «Слуга народа» (41,45%), «Оппозиционная платформа - За жизнь» (11,04%), «Батькивщина» (9,52%).

Проходной барьер для партий в Раду составит 5%.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля.