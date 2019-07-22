В Госдуму внесен законопроект об общероссийской минуте молчания 22 июня

Группа депутатов Государственной думы во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесла на рассмотрение законопроект, которым предлагается проводить общероссийскую минуту молчания в День памяти и скорби 22 июня.

В комментарии «Звезде» Яровая рассказала, что проведение общефедеральной минуты молчания возможно, например, в 12.15 по московскому времени.

«Предложение заключается в том, что 22 июня в то время, когда было официально объявлено о начале войны, а это произошло в 12.15 по московскому времени, когда вся страна и весь советский народ замер в оцепенении от этого страшного известия, чтобы в это время по всей России от Камчатки до Калининграда объявлялась общероссийская минута молчания, как минута единения всех нас в память и благодарности, скорби и понимания», - сказала Яровая.

По ее словам, для современных агрессивных политиков Европы и Америки такая минута молчания, возможно, станет оберегом от чудовищных амбиций и попыток сделать из России и нашего солдата агрессора.