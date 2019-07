В Госдуму внесен законопроект об общероссийской минуте молчания 22 июня Александра Арсентьева Яровая предложила проводить минуту молчания 22 июня в 12:15 по московскому времени.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ministry of Energy of the Russia, Twitter, Global Look Press