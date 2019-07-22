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Политические игры: каких шагов можно ждать от Зеленского после выборов в Раду

Татьяна Полуказакова
14:53 22.07.2019
По мнению политолога Ростислава Ищенко, партии Зеленского нужна коалиция с Вакарчуком.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На выборах в Верховную раду проголосовало 14,5 миллионов человек. Сейчас ЦИК подсчитывает бюллетени. Места в парламенте гарантировано получит партия Владимира Зеленского «Слуга народа». После подсчета более половины голосов она получает 42,45%.

Правда, за последний месяц, по словам политолога Ростислава Ищенко, наблюдается падение рейтинга партии. Еще месяц назад у нее было 53%.

«Начался отток избирателей от партии Зеленского. Это вполне естественно, потому что Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания. А партия Зеленского идет в парламент на рейтинге Зеленского. Падает доверие к Зеленскому, падает доверие и к его партии. Очевидно, что этот процесс будет продолжаться и дальше. Другое дело, что свои места в парламенте они уже получили», - заявил Ищенко «Звезде».

Он добавил, что для формирования однопартийного большинства Зеленскому нужна коалиция с партией «Голос».

«Ему надо привлечь порядка сотни человек. Это очень много. Вместе с Вакарчуком он имеет где-то 160 мандатов в пропорциональной части. Соответственно, количество необходимых привлеченных одномандатников сокращается человек до 70. Это тоже много, не факт, что они их смогут привлечь. Тем не менее, это проще, чем 100», - считает Ищенко.

По словам политолога, если не удастся набрать достаточное количество одномандатников, Зеленский попадет в сложную ситуацию, когда придется включать в коалицию Юлию Тимошенко.

«Тимошенко будет настаивать на должности премьера для себя лично. Это ровным счетом то, что ни Зеленский, ни кто бы то ни было еще, ни хозяева Зеленского ей давать не хотят, потому что тогда Юлия Владимировна получит хороший трамплин для возвращения в большую политику», - уверен собеседник «Звезды».

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