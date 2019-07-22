Политические игры: каких шагов можно ждать от Зеленского после выборов в Раду

На выборах в Верховную раду проголосовало 14,5 миллионов человек. Сейчас ЦИК подсчитывает бюллетени. Места в парламенте гарантировано получит партия Владимира Зеленского «Слуга народа». После подсчета более половины голосов она получает 42,45%.

Правда, за последний месяц, по словам политолога Ростислава Ищенко, наблюдается падение рейтинга партии. Еще месяц назад у нее было 53%.

«Начался отток избирателей от партии Зеленского. Это вполне естественно, потому что Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания. А партия Зеленского идет в парламент на рейтинге Зеленского. Падает доверие к Зеленскому, падает доверие и к его партии. Очевидно, что этот процесс будет продолжаться и дальше. Другое дело, что свои места в парламенте они уже получили», - заявил Ищенко «Звезде».

Он добавил, что для формирования однопартийного большинства Зеленскому нужна коалиция с партией «Голос».

«Ему надо привлечь порядка сотни человек. Это очень много. Вместе с Вакарчуком он имеет где-то 160 мандатов в пропорциональной части. Соответственно, количество необходимых привлеченных одномандатников сокращается человек до 70. Это тоже много, не факт, что они их смогут привлечь. Тем не менее, это проще, чем 100», - считает Ищенко.

По словам политолога, если не удастся набрать достаточное количество одномандатников, Зеленский попадет в сложную ситуацию, когда придется включать в коалицию Юлию Тимошенко.