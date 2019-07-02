В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

В числе прочих в перечне присутствует министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, которой прочат пост нового главы Европейской комиссии. Шарль Мишель станет новым председателем Евросовета; Европейский центральный банк может возглавить Кристин Лагард, а в качестве кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне представлен Жозеп Боррель. Об этом Туск написал в своем Twitter.

Ранее в ЕС заявили о готовности возобновления торговых отношений с Россией. Об этом сообщила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем, отметив, что это произойдет при условии полного выполнения минских соглашений.