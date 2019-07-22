Летняя аномалия: ливни затопили несколько регионов России

Страшная непогода обрушилась сразу на несколько регионов страны. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение, там за сутки выпала месячная норма осадков. Целые районы крупных городов ушли под воду. Местным жителям советуют по возможности не покидать дома.

В республике Коми небольшой ручей превратился в бурный поток. Проливные дожди шли почти сутки. В связи с погодными условиями 23 вагона с углем сошли с рельсов. Сейчас движение поездов на участке закрыто.

Еще один участок железной дороги затопило в Амурской области. Составы по нему не будут ходить двое суток. В общей сложности 14 пассажирских поездов задержаны.

Последствия тайфуна «Талас» сейчас устраняют в Приморье. Из-за стихии в одном из поселков затопило детский лагерь. Без связи с внешним миром на некоторое время остались сразу нескольких населенных пунктов.

А в Краснодарском крае затопило практически 30 дорог. Повалены деревья и шаткие конструкции.

Мощный ураган прошелся и по Тюмени. Там ветер с корнем вырывал деревья, сносил дорожные знаки, крыши зданий и заборы. Подтоплены жилые дома, а электроэнергия поступает с перебоями.

При этом прогнозы не радуют: ливни, шквалистый, ветер, град ожидаются и в ближайшие дни.