Летняя аномалия: ливни затопили несколько регионов России
Страшная непогода обрушилась сразу на несколько регионов страны. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение, там за сутки выпала месячная норма осадков. Целые районы крупных городов ушли под воду. Местным жителям советуют по возможности не покидать дома.
В республике Коми небольшой ручей превратился в бурный поток. Проливные дожди шли почти сутки. В связи с погодными условиями 23 вагона с углем сошли с рельсов. Сейчас движение поездов на участке закрыто.
Еще один участок железной дороги затопило в Амурской области. Составы по нему не будут ходить двое суток. В общей сложности 14 пассажирских поездов задержаны.
Последствия тайфуна «Талас» сейчас устраняют в Приморье. Из-за стихии в одном из поселков затопило детский лагерь. Без связи с внешним миром на некоторое время остались сразу нескольких населенных пунктов.
А в Краснодарском крае затопило практически 30 дорог. Повалены деревья и шаткие конструкции.
Мощный ураган прошелся и по Тюмени. Там ветер с корнем вырывал деревья, сносил дорожные знаки, крыши зданий и заборы. Подтоплены жилые дома, а электроэнергия поступает с перебоями.
При этом прогнозы не радуют: ливни, шквалистый, ветер, град ожидаются и в ближайшие дни.