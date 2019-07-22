СТС опроверг слухи о закрытии сериала «Воронины»

Сериал «Воронины» имеет стабильно высокие рейтинги на протяжении многих лет, поэтому его закрытие не планируется.

Ранее исполнительница роли Веры Ворониной Екатерина Волкова в своем профиле в Instagram опубликовала пост, посвященный завершению ситкома «Воронины». Она отметила, что все актеры находятся в смутных чувствах», потому что за десять лет существования проекта съемочная команда очень сплотилась.

«Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - в независимости от того, что хотят и что хотели. Пока "Воронины" идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет», - заявили в пресс-службе телеканала СТС.

Там же отметили, что пост Волковой может быть связан с прошедшими среди актеров слухами о закрытии проекта, пишет РИА Новости.