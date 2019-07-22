Москву ожидает новый циклон: каким будет конец июля

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, как будет складываться погода в последних числах июля. Официальный прогноз действует до 28 июля.

«Вчера мы наконец вернулись на норму. Среднесуточная температура слегка ее превышала. До этого температура весь июль, кроме первых нескольких дней, была ниже нормы», - рассказал Цыганков.

Как заявил синоптик телеканалу «360», ушедший циклон сменится еще одним, он будет небольшим и движется в сторону России с запада. В настоящее время фронт находится на территории Белоруссии. По словам Цыганкова, скорее всего, 23 июля к вечеру начнется влияние этого фронта.

«Ночью нас ждет переменная облачность, днем возможны ливни и грозы, порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит около 22-25 градусов тепла», - отметил он.

В среду также будет облачно, пройдут дожди, будет действовать северо-восточный ветер, его скорость будет составлять 10 метров в секунду. Днем столбики термометров установятся на отметке +21…+23. В четверг ситуация с погодой почти не изменится, воздух прогреется немного сильнее - до 24-26 градусов выше нуля.

В пятницу заметно потеплеет, в светлое время суток будет +23…+28, будет наблюдаться переменная облачность. С воскресенья будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, слабый северный ветер, столбики термометров покажут 20-25 градусов тепла. Ночью будет около 12 градусов, добавил специалист.

Цыганков также заявил, что официального прогноза на август у метеорологов пока нет.