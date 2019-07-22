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РЖД ограничили продажу билетов на поезда из-за ЧП в Коми

Дарья Муромова
14:00 22.07.2019
Из-за схода вагонов несколько пассажирских поездов проследуют только от или до Сосногорска, до завершения восстановительных работ также отменены две электрички.
© Видео: Виталий Лаксаев, YouTube © Фото: Виталий Лаксаев, YouTube

РЖД ограничили продажи билетов на некоторые поезда из-за схода 23 вагонов с углем в Коми. ЧП произошло из-за размыва путей.

«В связи с происшествием на станции Керки Северной железной дороги временно ограничены продажи на ряд пассажирских поездов, следующих по участку Кожва-Сосногорск», - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что работы по восстановлению движения находятся под личным контролем председателя правления РЖД Олега Белозерова.

Из-за схода вагонов несколько пассажирских поездов проследуют только от или до Сосногорска, до завершения восстановительных работ также отменены две электрички.

Жителям, ожидающим на вокзалах, будут созданы все условия для комфортного времяпровождения. Также возврат и переоформление билетов при отказе от поездки будут производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.

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