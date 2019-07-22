«Счастлива»: Кристину Агилеру восхитила архитектура Санкт-Петербурга
Американская поп-звезда призналась подписчикам, что «счастлива быть» в Санкт-Петербурге.
© Видео: xtina, instagram © Фото: xtina, twitter
Американская певица Кристина Агилера оценила архитектуру Санкт-Петербурга, где поп-звезда сыграла свой концерт в рамках тура The X Tour.
В своих аккаунтах на Instagram и в Twitter Агилера опубликовала фотографии и видео со Спасом на Крови, Казанским собором и накалом Грибоедова. Певица отметила, что «счастлива быть здесь».
Звезде удалось прогуляться по российскому городу. Кристина Агилера была восхищена архитектурой Северной столицы, о чем рассказала своим подписчикам.