«Опаздывающий на рейс» медведь снес забор и прорвался в аэропорт на Камчатке
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что животное настойчиво толкает забор, и в результате он опрокидывается.
© Видео: moscow_approach, Twitter © Фото: moscow_approach, Twitter
В Петропавловске-Камчатском медведь прорвался в аэропорт Елизово через забор.
На кадрах видно, что животное несколько раз толкает забор. Сначала ему не удается разрушить препятствие, но еще через несколько толчков забор опрокидывается. Медведь проползает через него и попадает на территорию аэропорта.
Пользователи в соцсетях тут же начали придумывать смешные подписи к видео.
«На свой рейс торопится. Оббегать некогда», - написал один комментатор.
«Мишка тоже хочет в отпуск», - прокомментировал видео еще один пользователь.
«Свалить хочет с города. На рейс опаздывает. Вот люди непонимающие», - написал еще один человек.