«Опаздывающий на рейс» медведь снес забор и прорвался в аэропорт на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском медведь прорвался в аэропорт Елизово через забор.

На кадрах видно, что животное несколько раз толкает забор. Сначала ему не удается разрушить препятствие, но еще через несколько толчков забор опрокидывается. Медведь проползает через него и попадает на территорию аэропорта.

Пользователи в соцсетях тут же начали придумывать смешные подписи к видео.