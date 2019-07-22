Приседавшего в «Пятерочке» полуголого мужчину обвинили в хулиганстве

Молодой человек, который, будучи полуголым, выполнял приседания в магазине «Пятерочка» в Орле, будет оштрафован за мелкое хулиганство. Он нарушал общественный порядок, нецензурно выражался, а вскоре и вовсе снял с себя одежду.

О дебошире в полицию доложили очевидцы. На место тут же прибыли правоохранители, которые пресекли действия нарушителя порядка.

«На гражданина был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", который направлен в суд», - передает РИА Новости слова представителя УМВД по области.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как полуголый молодой человек по указу сотрудника органов выполняет приседания. Некоторые предположили, что полицейские таким образом решили проверить подозреваемого в краже.