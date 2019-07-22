Индия запустила «Чандраян-2» к Луне

К Луне успешно запущена автоматическая экспедиция «Чандраян-2». Об этом Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила в Twitter.

Новая экспедиция продолжит работу «Чандраян-1». Это более сложная миссия. Небольшой луноход на борту «Чандраян-2» изучит состав поверхности спутника Земли. Исследования он будет проводить в течение одного лунного или 14 земных дней.

Изначально запуск миссии был назначен еще на 15 июля, но его пришлось отложить по техническим причинам.