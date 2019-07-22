Россельхознадзор опроверг данные об ужесточении правил провоза багажа

Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении правил провоза багажа. В ведомстве уточнили, что нормы ввоза в Россию овощей, фруктов и цветов для пассажиров не поменялись, они действуют уже несколько лет.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что с 19 августа россияне смогут провозить в багаже и в ручной клади не более пяти килограммов определенных фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов. Для провоза более крупных партий потребуется фитосанитарный сертификат.

Эти ограничения якобы касались всех видов транспорта, в том числе автомобили и корабли, пишет РИА Новости.