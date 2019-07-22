Португалия в огне: разрушительные лесные пожары сняли на видео

Сильные природные пожары охватили центральные регионы Португалии.

Возгорания начались в районе Каштелу-Бранку, который находится примерно в 200 километрах к северо-востоку от Лиссабона.

В районе пожаров эвакуируют жителей из близлежащих деревень.

Над локализацией пламени работают более 1300 пожарных. К тушению привлекли почти два десятка пожарных самолетов и сотни единиц техники.

Из-за разбушевавшейся природной стихии пострадали как минимум 30 человек, заявили местные власти. Один из них находится в тяжелом состоянии. Вертолетом раненого доставили в госпиталь Лиссабона.