Португалия в огне: разрушительные лесные пожары сняли на видео
Около полутора тысяч пожарных ведут борьбу за сдерживание пожаров в центральной Португалии.
© Видео: ТРК "Звезда"
Сильные природные пожары охватили центральные регионы Португалии.
Возгорания начались в районе Каштелу-Бранку, который находится примерно в 200 километрах к северо-востоку от Лиссабона.
В районе пожаров эвакуируют жителей из близлежащих деревень.
Над локализацией пламени работают более 1300 пожарных. К тушению привлекли почти два десятка пожарных самолетов и сотни единиц техники.
Из-за разбушевавшейся природной стихии пострадали как минимум 30 человек, заявили местные власти. Один из них находится в тяжелом состоянии. Вертолетом раненого доставили в госпиталь Лиссабона.