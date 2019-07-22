«Прикольно, удивительно»: основатель группы «Кино» о выступлении Metallica в Москве

Один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян в комментарии «Звезде» положительно оценил исполнение песни «Группа крови» Metallica в Москве.

«Они, конечно, постарались, разучили текст, что удивительно. Эта бумажка очень прикольная, где им кто-то транскрипцию писал. Ну что-то сыграли, почему не вместе сыграли басист и гитарист, но все равно прикольно», - сказал Каспарян.

Накануне, 21 июня, группа Metallica выступила с концертом в «Лужниках». В середине шоу музыканты исполнили композицию группы «Кино». Это привело фанатов в восторг - они начали подпевать вокалисту. Концерт в Москве стал пятым в России за все время существования группы.

Также выступление зарубежного коллектива оценил бас-гитарист группы «Кино» Игорь Тихомиров, он назвал исполнение легендарной песни «смешным».