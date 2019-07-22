Ранее затопленный район Иркутской области атакуют ядовитые змеи

В Чунском районе Иркутской области, где продолжается ликвидация последствий наводнения, появилась новая проблема: из-за повышенной влажности поселения переживают нашествие змей.

О появлении гадюк и ужей на улицах и подворьях сначала сообщили жители, а потом с жалобой в Единую дежурно-диспетчерскую службу обратились главы Балтуринского и Октябрьского муниципальных образований.

Змеи всегда обитали в данных районах, но после паводка их количество сильно возросло.

Если ужи для человека не опасны, то укус гадюки ядовит. При этом НИА «Байкал» отмечает, что во всем районе есть только пять доз противоядия, а в случае нападения этой змеи нужно немедленно обратиться к врачу.