Глава Мурманской области назвал гибель российских моряков страшной трагедией
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал гибель четырнадцати российских подводников страшной трагедией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Это страшная трагедия. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны», - написал Чибис.
Он отметил также, что Мурманск готов оказать Северному флоту любое необходимое содействие, так как регион и флот «всегда поддерживают друг друга в сложные моменты».
Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России произошла первого июля. В результате возгорания, которое произошло на судне во время батиметрических измерений, погибли 14 моряков-подводников. Среди погибших были семь капитанов первого ранга и два Героя России.
Ранее президент России Владимир Путин поручил министру оборону Сергею Шойгу лично вылететь в Североморск для обеспечения тщательного расследование причин трагедии. Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших подводников.