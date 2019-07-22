«Приоритеты поменялись»: почему в аэропорты могут вернуть курилки

Закрытие специальных помещений для курения табака в аэропортах снижает количество потребления сигарет. К такому мнению пришли эксперты, заявил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Но в Госдуме не исключили возможность вернуть курилки в аэропорты. Законопроект уже принят в первом чтении.

Автор поправок в документ Сергей Боярский объяснил, что курильщики все равно нарушали закон. Вместо специально оборудованных помещений курилками становились туалеты, комнаты матери и ребенка и другие общественные пространства.