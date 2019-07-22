Юрист объяснила, когда начальник может не дать отпуск

Накануне каждого календарного года по закону компания должны составлять график отпусков. При этом работодатель не обязан учитывать пожелания подчиненных, однако чаще всего компании идут на встречу своим сотрудникам в этом вопросе.

«Когда график подписан, он становится документом, обязательным к выполнению как работником, так и работодателем», - отметила юрист Оксана Карташова.

В этом случае работодатель не имеет права не отпускать сотрудника в отпуск. В редких случаях отпуск могут предложить перенести на другой срок.

Вызвать же человека из отпуска можно только по обоюдному согласию.

«Неиспользованная часть предоставляется по выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединяется к отпуску за следующий год», - приводит aif.ru слова эксперта.

Ранее в Роструде рассказали, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске.