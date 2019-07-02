Глава Севастополя выразил соболезнования в связи с гибелью 14 российских моряков-подводников

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников выразил соболезнования родным и близким погибших в российских территориальных водах моряков-подводников. По его словам, им сопереживают севастопольцы всех возрастов.

«Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии», - приводит слова Овсянникова пресс-служба правительства города.

В центре города состоялись траурные мероприятия, в которых губернатор также принял участие. В память о погибших моряках жители Севастополя возложили цветы на аллее городов-героев.

Между тем, министр обороны Сергей Шойгу объявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о начале мероприятий по обследованию глубоководного аппарата, в котором погибли 14 моряков-подводников. По его словам, расследование причин ЧП возложено на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в территориальных водах РФ. На научно-исследовательском глубоководном аппарате случился пожар, в результате которого, отравившись продуктами горения, погибли 14 моряков-подводников. Расследование пожара и обстоятельств трагедии проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ.