Прогнозируемо и безрадостно - политолог о явке на выборах в Верховную раду

Александр Семченко, доктор политических наук, назвал результаты прошедших выборов в Верховную раду прогнозируемыми и безрадостными. Он отметил, что сейчас можно говорить на 100% только о явке. По его словам, на избирательные участки пришли чуть больше 14,5 миллионов человек.

«Это абсолютный минимум за всю историю Украины. Так мало избирателей на избирательные участки не приходило никогда. И во время, когда Зеленского избирали, там было почти 19 миллионов, и на прошлых парламентских выборах, когда там было почти 16 миллионов избирателей. Менее 50% тех, кто внесены в бюллетени, пришли на избирательные участки. Больше половины вообще не захотели принимать участие вот в этом всем. Та Верховная рада, которая сейчас избирается, это Верховная рада меньшинства», - заявил политолог.

По его подсчетам, партия Зеленского наберет около 125 мандатов, «Голос» Вакарчука - 19-20 мандатов, Тимошенко - 22-23 мандата, Порошенко - 25-27 мандатов.

«По партийным спискам они берут большинство, плюс добирают по мажоритарщикам», - заявил Семченко.

По его словам, эта коалиция будет иметь конституционное большинство. И это не будет способствовать улучшению отношений с Россией и не приведет к миру на Украине.

Он добавил, что возможного пересмотра результатов прошедших выборов ждать не следует, так как «власти результатами довольны» и Зеленский получил рекордную фракцию.

ЦИК Украины уже признал прошедшие выборы состоявшимися. Подсчитано уже более половины протоколов: партия «Слуга народа» набирает 42,45%.