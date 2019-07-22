Диетолог назвал продукт для борьбы со стрессом

Молодой зеленый горошек положительно влияет на нервную систему и повышает стрессоустойчивость организма. Об этом рассказала главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она отметила, что полезность зеленого горошка обусловлена высоким содержанием витаминов группы В и магния. Также он способствует укреплению мышечной ткани и повышению иммунитета.

Помимо этого, Стародубова советует летом употреблять больше свежей зелени и пряных трав, которые богаты витаминами С, А, Е и группы В, минералами, инулином и другими полезными веществами.

«Кроме того, включение свежей зелени в состав блюд позволит вам сократить употребление поваренной соли в ежедневном рационе питания и тем самым снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», - цитирует эксперта АГН «Москва».

Также Стародубова подчеркнула важность употребления кабачков, которые содержат клетчатку, витамины группы В, С, кальций, калий и фосфор. Их низкая калорийность поможет в борьбе с лишними килограммами или при попытках поддерживать вес в норме.