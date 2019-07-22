В «Пятерочке» подозрительного покупателя раздели прямо в зале и заставили приседать

Скандальный случай произошел в одном из магазинов сети «Пятерочка» в Орле.

Там, как пишут пользователи Сети, полицейский решил досмотреть подозреваемого в краже, не отходя от кассы. Сотрудник правоохранительных органов не стал отводить подозрительного покупателя в служебное помещение и заставил его раздеться прямо в торговом зале, на глазах у всех, после чего потребовал выполнить приседания.

Тем не менее, другие пользователи обратили внимание, что на опубликованных в открытом доступе кадрах видно, что руки подозреваемого – в наручниках. В таком случае он не мог сам снять с себя одежду. Люди полагают, что мужчина мог пребывать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и сам разделся в магазине. Чтобы оценить его состояние, полицейский попросил несколько раз присесть.

В «Пятерочке» скандальный инцидент никак не прокомментировали.