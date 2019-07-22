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На Камчатке медведи и вороны съели беспомощного кита

Александра Арсентьева
12:35 22.07.2019
К моменту обнаружения был почти полностью съеден медведями, остались лишь крупные кости скелета и куски шкуры с жиром.
© Видео: Кроноцкий заповедник © Фото: Анна Елисеева

На берегу Кроноцкого залива между реками Медвежка и Столбовая с борта научного судна ученые заметили в прибрежной полосе множество медведей - почти 12 особей - и огромное число ворон. После того, как исследователи приблизились к берегу, выяснилось, что хищники доедают выброшенного на песок финвала.

Все кости морского млекопитающего были в сохранности, потому что туша лежала достаточно далеко от полосы прибоя. По скелету ученые установили, что он принадлежал киту из семейства полосатиковых.

© Анна Елисеева

«Выброс павших китов на побережье Кроноцкого заповедника - крайне редкое явление. Это второй по размерам кит в мире. Максимальная длина его тела составляет 22-24 метра. Это соответствует высоте 8-ми этажного дома. Крупнее него только синий кит, который достигает в длину 33 метров, а масса может достигать 150 тонн», - рассказал морской биолог Владимир Вертянкин.

Он уточнил, что экземпляр составляет в длину 21 метр и к моменту обнаружения был почти полностью съеден медведями, остались лишь крупные кости скелета и куски шкуры с жиром. Об этом говорится на сайте Кроноцкого государственного заповедника.

По информации прошлогоднего сплошного учета морских млекопитающих, в Кроноцком заливе обитало шесть морских великанов. Ученым удалось установить, что скелет принадлежит самке. Точный возраст финвала сложно назвать, однако опять же судя по размерам самка до того как погибнуть прожила 80 - 100 лет и могла погибнуть от старости. Когда судно ученых отошло от берега, медведи вернулись к трапезе.

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