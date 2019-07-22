ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Украины признала прошедшие в стране парламентские выборы состоявшимися. Об этом заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, не было никаких обстоятельств, которые бы поставили под сомнение проведение кампании.

По итогам обработки более половины всех протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 42,45%. Предварительно, она получит около 190 из 450 мест в парламенте.

Далее с большим отрывом идет «Оппозиционная платформа - За жизнь» с 12,88%, а третьей стала «Европейская солидарность» - 8,64%.

Официальные результаты обнародуют до пятого августа.