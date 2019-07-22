Облака «стекли» с вершины Эльбруса: видео
Пользователи восхитились природным явлением и отметили, что даже те, кто боится восхождений, захотели бы увидеть своими глазами подобное.
© Видео: ru_elbrus, Instagram © Фото: ru_elbrus, Instagram
В Сети появилось видео, которое очевидцы сняли в горах Кабардино-Балкарии. На кадрах большие облака «текут» с вершины Эльбруса.
«Потрясающе! Посмотрите на этот размах и удивительный эффект, облака "текут" по вершине Эльбруса», - говорится в подписи к видео.
Пользователи восхитились природным явлением и отметили, что даже те, кто боится восхождений, захотели бы увидеть своими глазами подобное.
«Телефон наверняка не смог до конца нам передать всю красоту потока облаков. Шикарное зрелище!» - пишет shocolad2.
«Не горю желанием делать восхождение, но такие виды заставляют задумываться, чтоб его попытаться совершить!» - отметила tanya.nikina.