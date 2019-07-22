Названы возможные кандидаты на пост премьер-министра Украины

В качестве кандидатов на пост премьер-министра Украины рассматриваются представители компании «Нафтогаз» Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО страны Александр Данилюк, сообщает «Украинская правда».

Также в списке возможных кандидатов на председателя правительства числится представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин страны обязан возглавить серьезный специалист в экономической сфере. При этом, уточнил Зеленский, на пост премьер-министра не стоит рассчитывать политикам, занимавшим должности главы кабмина, спикера Рады или главы парламентской фракции.

«Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек», - сказал украинский лидер.

Напомним, 21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. Согласно последним данным ЦИК, в парламент прошли партии «Слуга народа» Зеленского, «Битькивщина» Тимошенко, Радикальная партия Ляшко и «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Бойко.