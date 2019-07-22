Умер звезда фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

В понедельник, 22 июля, не стало российского актера Дениса Кмита, известного по роли Павла в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Трагическую новость сообщил продюсер Вячеслав Шмыров.

Артисту было 59 лет. Последние 30 лет из-за травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу. Три месяца назад из жизни ушла его мама – известный фотохудожник Галина Кмит.

Денис Кмит родился в 1959 году в Москве. Он окончил школу-студию МХАТ им. Горького. Зрителю Кмит запомнился своим исполнением роли Павла в «Спортлото-82», а также ролями в таких картинах, как «Цыган», «Ка-ка-ду» и «Поворот ключа».