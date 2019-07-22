«Завершен майданный этап истории»: политолог о результатах парламентских выборов на Украине

Выборы в Верховную раду Украины прошли успешно, партии с националистической и русофобской риторикой провалились. Об этом заявил «Звезде» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я считаю их более или менее прогнозируемыми и более или менее хорошими, в том смысле, что партии, наиболее рьяно выступающие с антироссийской, националистической риторикой, партии, которые записали в свои программы эти позиции, провалились. И даже партия бывшего президента Порошенко, которая все же на выборах получила четверть голосов избирателей, не набирает и 8%. Я это, например, оцениваю, как благоприятный фактор», - сказал Погребинский.

Прошли три партии, которые склонны к антироссийской позиции, агрессивно прозападной, но они вместе набирают меньше четверти голосов - 22%, отметил он.

«Остальные нельзя сказать, что в той же партии президента Зеленского, что там нет каких-то националистов - есть, но они не делают погоду в этой партии. В принципе, она выглядит более или менее такой либерально-прозападной без акцентирования на русофобии и национализме. В этом смысле, я считаю, что успешно прошли выборы, которые завершили майданный этап нашей истории», - добавил политолог.

По итогам обработки более половины всех протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 42,45%. Предварительно, она получит около 190 из 450 мест в парламенте.

Далее с большим отрывом идет «Оппозиционная платформа - За жизнь» с 12,88%, а третьей стала «Европейская солидарность» - 8,64%.