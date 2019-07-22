Шпаргалка Metallica с текстом «Группы крови» появилась в Сети

Фотография с текстом песни Виктора Цоя «Группа крови» для Metallica появилась в Сети. Для удобства музыкантов русские слова были записаны латиницей.

21 июня Metallica выступила с концертом в «Лужниках». В середине шоу музыканты исполнили песню группы «Кино». Это привело фанатов в восторг - они начали подпевать вокалисту.

Концерт в Москве стал пятым в России за все время существования группы. Выступление состоялось в рамках турне WorldWierd.